Kolyecik ile sevdiklerinize değer katın…

Sahare Kuyumculuk, temellerinin atıldığı 1974 yılından bugüne bilgi ve birikimini gelecek kuşaklara aktararak deneyimini sadece Türkiye’de değil tüm dünyada paylaşarak sürekli üretip büyüyerek istikrarla yoluna devam etti. En büyük sermayesi tecrübe, güven, kalite ve müşteri memnuniyeti olan firmamız tarihi motiflerimizi günümüze taşımakla kalmadı özgün tasarımları farklı konseptleriyle dünyanın dört bir yanına da ulaşmayı başardı.Bugün, şimdiye kadar toptancılık sektöründe verdiğimiz hizmeti KOLYECİK adıyla e-ticaret sektörüne taşımanın mutluluğunu yaşıyoruz. Artık KOLYECİK sitemizden kaliteli ürünlerimiz ve özgün tasarımlarımıza kolaylıkla ulaşabilirsiniz.