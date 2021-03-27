Covid-19 pandemisi hepimizi evlere kapattı. Bir çoğumuz toplanmayı, eğlenmeyi, konserlere gitmeyi oldukça özledik. "Konserler açılınca ilk hangi sanatçıyı dinlemeye gidersiniz?" soruları sosyal medyada çoktan dönmeye başladı bile. Yapılan anketlere bakıldığında bir isim oldukça öne çıkıyor; Berkay.Çünkü Berkay’ın sahnesinin bir sırrı, bir sihri var. Canlı performansıyla büyük beğeni toplayan şarkıcı geniş repertuvarıyla da her kesime hitap edebiliyor. Kendi şarkılarının yanı sıra, başka arkadaşlarının şarkılarını, arabesk eserleri, Türk Sanat Müziği eserlerini söyleyebiliyor. Hatta ekibiyle birlikte rap bile yapıyor."Konserler açılsa da Berkay'ı dinlemeye gitsek" dediğinizi duyar gibiyiz...