Konya'da öğrenci servisi devrildi
Konya'da öğrenci servisi devrildi. ilk belirlemelere göre 3 öğrenci öldü, 40 kişi yaralandı.Yaşam - 06 Ocak 2017 10:21
Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde öğrencileri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 3 öğrenci öldü, 40 kişi yaralandı.
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