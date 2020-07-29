2016’da APAN (Asia Pasific Actors Network) Star Awards Özel Ödülü'nü alan Gökhan Alkan’a Güney Kore’den gelen davet pandemi engeline takıldı... Aldığı ödül sonrası Güney Kore’de ciddi bir hayran kitlesi edinen başarılı oyuncu gelen davet üzerine 2020 Eylül’ünde planlanan Kore gezisini küresel salgın sebebiyle 2021’e erteledi.
Yasak Elma’nın yakışıklı başrol oyuncusu Alkan, Güney Kore’de televizyon programınlarına konuk olacak ve yapım şirketlerine ziyarette bulunacak.
Kore gezisine pandemi engeli
Yasak Elma dizisiyle ekrana dönen Gökhan Alkan'ın Güney Kore gezisi pandemi nedeniyle iptal edildi.
29.07.2020 20:30 Magazin