Korna sesi Zafer Algöz'ü çıldırttı!

Magazin - 07 Ocak 2017 14:28

Tam o esnada bir taksicinin yol sormak için durması üzerine yol kapandı ve arkadaki araçlar korna çalmaya başladı. Korna seslerinden telefonla konuşamayan Algöz konuşmayı yarıda kesmek zorunda kaldı. Daha sonra ünlü oyuncu, taksinin yanına gidip cam açmasını istediği şoföre, "Senin yüzünden kornalar kafamızı şişirdi. Telefonla konuşamıyorum" diye çıkıştı.