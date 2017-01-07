Tam o esnada bir taksicinin yol sormak için durması üzerine yol kapandı ve arkadaki araçlar korna çalmaya başladı. Korna seslerinden telefonla konuşamayan Algöz konuşmayı yarıda kesmek zorunda kaldı. Daha sonra ünlü oyuncu, taksinin yanına gidip cam açmasını istediği şoföre, "Senin yüzünden kornalar kafamızı şişirdi. Telefonla konuşamıyorum" diye çıkıştı.
Korna sesi Zafer Algöz'ü çıldırttı!
Başarılı oyuncu Zafer Algöz Nişantaşı'nda telefonla konuşurken görüntülendi.Magazin - 07 Ocak 2017 14:28
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