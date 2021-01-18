Korona partisinde yakalanmıştı... Rüzgar Çetin'den şaşırtan talep!

İş adamı Caner Karaloğlu'nun Yeniköy'deki villasında düzenlediği partiye, yüzlerce kişi katılmış ve pandemi kuralları ihlal edilmişti. Komşularının ihbarı sonrası emniyet güçleri, olay yerine gelmiş ve partiye katılanlara 930'ar lira para cezası kesmişti. Katılan bu isimlerden birisi de Sinan Çetin'in oğlu Rüzgar Çetin'di.Günaydın'dan Atakan Irmak'ın haberine göre Çetin, hakkında çıkan haberlere erişimin engellenmesi için harekete geçti. Çetin, hakimliğe verdiği dilekçede, haberler nedeniyle kişilik haklarının ve itibarının zedelendiğini, maddi ve manevi zarara uğradığını belirtip haberin yayından kaldırılmasını talep etti. Mahkeme, kamuoyunu bilgilendirmek için yayınlanan haberin kaldırılma isteğini reddetti. [Kaynak: sabah.com.tr]