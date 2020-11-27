Seda Sayan ve eski futbolcu Sinan Engin'in oğlu Oğulcan Engin de koronavirüse yakalanan ünlü isimlerden oldu. Oyuncu Ezgi Eyüboğlu ile aşk yaşayan Oğulcan Engin, hafta sonu İbrahim-Nurdan Büyükak çiftiyle buluşmuştu. Oğulcan Engin testinin pozitif çıkmasının ardından bir açıklama yapmazken sevgilisi Ezgi Eyüboğlu'nun ikinci kez yaptırdığı test sonucu da merak edilmeye başlandı.
TESTİ POZİTİF ÇIKTI
Koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle dört gündür izole olan Büyükak'ın tedavisi evinde sürüyor. Büyükak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Arkadaşlar haberler maalesef doğru. Covid-19 testim pozitif çıktı. Çok şükür durumum iyi. Merak eden, soran herkese çok teşekkür ederim. Siz de kendinize iyi bakın. Bütün hastalarımıza acil şifalar diliyorum."
Korona testi pozitif çıktı! Hafta sonu İbrahim Büyükak'la buluşmuşlardı!
Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'in koronavirüs testi pozitif çıktı. Oğulcan, sevgilisi Ezgi Eyüboğlu ve İbrahim-Nurdan Büyükak çiftiyle hafta sonu vakit geçirmişti.
27.11.2020 17:12 Magazin