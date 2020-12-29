Koronavirüs aşısı olan Çağla Şıkel ilk izlenimlerini anlattı

Çağla Şıkel, “öncü olmak adına” aşı yaptırma kararı aldığını söyledi: “TV programım dolayısıyla başından beri bu işin içindeyim. Değerli bilim insanlarıyla konuşma şansım oldu ve aşı yaptırmaya karar verdim. Bunun için önce Sağlık Bakanlığı’na başvuruyorsunuz. Uygun görülürseniz PCR, antikor gibi birtakım tahliller yapılıyor. Bir sıkıntı görmezlerse aşıya çağırıyorlar. Sonrasında sizi uzun süre takip ederek aşının yan etkilerini gözlemliyorlar. Ben de bu süreçlerden sonra aşımı yaptırdım. Şimdi kendimi gayet iyi hissediyorum. Hiçbir sıkıntım yok. Yaptırdığım aşıya da güveniyorum. Koruyuculuğunun başlaması, 6 haftayı buluyormuş. Ocak ayının 11’inde ikinci doz aşı vurulacak. Benim bu aşıyı yaptırmamın nedeni, hastalığı geçirmek istememem ve örnek olmak istememle alakalı. Toplumun yüzde 80’i aşılanırsa eğer, bu işten kurtulacağız. Buna da öncü olmak istedim.” [Kaynak: hurriyet.com.tr]