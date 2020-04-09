Koronavirüs döneminde aile bütçesi nasıl yönetilir?

Bir gelir-gider tablosu oluşturmak, aylık harcamaları görmek ve bu harcamalara yön vermek açısından kritik önem taşır. Aile bütçesini gelir-gider tablosuyla somut bir biçimde ortaya koymak, koronavirüs salgını sürecinde daha bilinçli ve doğru bir ekonomik hareket alanına sahip olmayı sağlayacaktır.Virüs sürecinde evin ve ailenin temel ihtiyaçları birincil önem taşımaktadır. Dolayısıyla bu kritik dönemde temel ihtiyaçlar, gıda ve fatura ödemeleri gibi temel masraflar birincil öncelik olarak görülmelidir.Günlük hayatta önemli bir yere sahip olan mobil uygulamalar, hayatı kolaylaştıran özellikleriyle ön plana çıkıyor. Mobil uygulamalar; alışveriş, ev kirası, faturalar ve diğer tüm harcamaların kaydedilmesine ve aile bütçesinin mevcut durumunun kolayca takibine imkan sunmaktadır.Alışverişe çıkmadan önce mutlaka bir liste hazırlayın. Sadık kalınan bir alışveriş listesi, sadece ihtiyaç olanı almak için yol gösterecek, gereksiz harcamaları engelleyerek aile ekonomisine katkı sağlayacaktır.Finansal okuryazar olmak, ekonomik anlamda daha bilinçli bir birey olunmasına, aile bütçesi oluştururken her giderin sorgulanmasına olanak sağlar. Finansal okuryazarlık, harcama alışkanlıklarının toptan değiştirilmesi ve borçları doğru yönetebilmek için eski alışkanlıkların yerini disiplinin alması ile mümkün olmaktadır.Koronavirüs salgınının gelecek günlerde neler getireceği bilinmezliğini koruyor. Aile bütçesi oluştururken eğer mümkünse az bir meblağ dahi olsa kenara koymaya çalışın. Birikim yapmak, bu gibi kritik dönemlere hazırlıklı olunmasını ve daha kolay atlatılmasını sağlayacaktır.