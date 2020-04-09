Gelir-gider tablosu oluşturun
Bir gelir-gider tablosu oluşturmak, aylık harcamaları görmek ve bu harcamalara yön vermek açısından kritik önem taşır. Aile bütçesini gelir-gider tablosuyla somut bir biçimde ortaya koymak, koronavirüs salgını sürecinde daha bilinçli ve doğru bir ekonomik hareket alanına sahip olmayı sağlayacaktır.
Öncelikli harcamaların dışına çıkmayın
Virüs sürecinde evin ve ailenin temel ihtiyaçları birincil önem taşımaktadır. Dolayısıyla bu kritik dönemde temel ihtiyaçlar, gıda ve fatura ödemeleri gibi temel masraflar birincil öncelik olarak görülmelidir.
Mobil uygulama kullanın
Günlük hayatta önemli bir yere sahip olan mobil uygulamalar, hayatı kolaylaştıran özellikleriyle ön plana çıkıyor. Mobil uygulamalar; alışveriş, ev kirası, faturalar ve diğer tüm harcamaların kaydedilmesine ve aile bütçesinin mevcut durumunun kolayca takibine imkan sunmaktadır.
Alışveriş listesi yapın
Alışverişe çıkmadan önce mutlaka bir liste hazırlayın. Sadık kalınan bir alışveriş listesi, sadece ihtiyaç olanı almak için yol gösterecek, gereksiz harcamaları engelleyerek aile ekonomisine katkı sağlayacaktır.
Finansal okuryazar olun
Finansal okuryazar olmak, ekonomik anlamda daha bilinçli bir birey olunmasına, aile bütçesi oluştururken her giderin sorgulanmasına olanak sağlar. Finansal okuryazarlık, harcama alışkanlıklarının toptan değiştirilmesi ve borçları doğru yönetebilmek için eski alışkanlıkların yerini disiplinin alması ile mümkün olmaktadır.
Az dahi olsa birikim yapın
Koronavirüs salgınının gelecek günlerde neler getireceği bilinmezliğini koruyor. Aile bütçesi oluştururken eğer mümkünse az bir meblağ dahi olsa kenara koymaya çalışın. Birikim yapmak, bu gibi kritik dönemlere hazırlıklı olunmasını ve daha kolay atlatılmasını sağlayacaktır.
Koronavirüs döneminde aile bütçesi nasıl yönetilir?
Tüm dünyada günlük hayatı ve alışkanlıkları değiştiren koronavirüs salgını, ekonomik olarak da birçok sorunu ve kaygıyı beraberinde getiriyor. Virüse karşı alınan önlemler kapsamında toplumun her kesiminin evde kalması gerekliliği büyük önem taşıyor. Ancak evde kalmanın yol açabileceği sorunların başında gelen değişen alışveriş ve tüketim alışkanlıkları, aile bütçelerini de etkiliyor. Generali Sigorta, koronavirüs salgını sürecinde aile bütçesi hakkında dikkat edilmesi gereken ve tasarruf sağlayacak noktaları paylaştı.
09.04.2020 13:30 Kadın