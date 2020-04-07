Koronavirüs hamilelikte bağışıklık sistemini düşürüyor mu?

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Emre Pabuçcu ”Çok hızlı yayılımıyla tüm dünyayı tehdit eden koronavirüsle mücadelede izolasyon, temas etmemek ve kişisel hijyen çok önemli. Bunların yanısıra kişisel direncin yüksek tutulması da bir o kadar önemlidir. Özellikle gebelerin bu konuya dikkat etmesi gerekiyor ki, gebelikte bağışıklığın azaldığını net bir şekilde biliyoruz. Hamilelikte hem yapısal olarak hem de bağışıklık sisteminde meydana gelen değişiklikler nedeni ile özellikle solunum yoluyla bulaşan bu tip enfeksiyonlara yakalanma riski daha fazladır. Bu nedenle gebelerin herkesten daha dikkatli olmaları ve bağışıklık sistemini en üst düzeyde tutmaları çok önemlidir” dedi ve gebelik boyunca koronavirüse karşı bağışıklık sistemini güçlendirmekle ilgili önemli bilgiler paylaştı.Bu dönemde dengeli beslenmenin önemini vurgulayan Doç. Dr. Emre Pabuçcu “Yeterince protein, dengeli yağ, kararında karbonhidrat ve vitamin alın. Günlük sadece su tüketimi 1.5 lt olmalı. Bolca sebze ve meyve yiyerek immün sistemi güçlendirmek mümkün. İçeriğinde manganez, riboflavin ve bakır bulunan badem ve ceviz tüketimi de bu dönemde önemli. Anne adayının tüketmesi gereken bir diğer önemli besin ise balıktır. Öğünlerde düzenli olarak yağlı balık çeşitleri tercih edilerek hem bebeğin beyin gelişimine hem de anne adayının bağışıklığının güçlenmesine önemli katkılar sağlanmaktadır.” diyor. Gereksiz karbonhidrat, paketlenmiş gıdalar, işlenmiş şeker gibi besinler ise bağışıklığa olumsuz etki edebiliyor.“Yediğiniz besinlerin sindirimi, emilimi ve hücrelere taşınması; vücut ısısının denetimi, eklemlerin kayganlığının sağlanması, metabolizma sonucu oluşan zararlı maddelerin taşınması ve atılması, anne sütünün artması tamamen suyun görevidir. Güçlü bir bağışıklık sistemi için gün içinde 8-12 bardak su tüketmelisiniz.” diyen Doç. Dr. Emre Pabuçcu, düzenli ve yeterli uykunun da bağışıklığı arttırdığını ekliyor.Gebelerde vitaminler, mineraller ve antioksidanlar enfeksiyon hastalıklarına yakalanma riskini bir yere kadar azaltabilir. Anne adayları selenyum, çinko, A, B, B12, C, D, E ve K gibi bağışıklık sistemini güçlendiren vitaminlerin ve mineralleri doktor kontrolünde kullanabiliyorlar. Ayrıca gebelik süresinde hafif sayılabilecek hamilelik egzersizlerinin yapılması hem bebek hem de anne sağlığı için olumlu katkılar sağlıyor. Ancak şunu belirtelim, koronavirüs salgınından korunmanın en iyi yolu kişisel hijyene dikkat etmek, temastan kaçınmak ve izolasyondur.