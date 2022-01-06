Koronavirüs nedeniyle set durmuştu! 'Yargı' dönüyor!

Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu'nun başrolünde yer aldığı Yargı dizisinin setinde koronavirüs vakaları görülmeye başlamıştı. Hatta Pınar Deniz de covid-19'a yakalanmıştı. Güzel oyuncu geçtiğimiz günlerde yeni bir açıklama yaparak test sonucunun negatife döndüğünü açıklamıştı.İki hafta ekrandan uzak kalan dizi geri dönüyor. Kanal D’nin, Ay Yapım imzalı dizisi Yargı’nın yeni bölümünden ikinci tanıtım da seyirciyle buluştu. Heyecanla beklenen yeni bölümünden yayınlanan tanıtımda Ceylin’in cezaevine girdiği anlar izleyenleri derinden etkilerken Gül’ün kızı için Ilgaz’dan yardım istemesi duygusal dakikalara sebep oluyor. Yekta, Ceylin’in cezasını çekmesi için elinden geleni yapacağının sinyallerini verirken Seda’nın Yekta’ya sarf ettiği sözler kafaları karıştırıyor. Tanıtıma Ilgaz ile Ceylin’in kavuşması damga vuruyor.Sema Ergenekon’un kaleminin Ali Bilgin’in rejisiyle buluştuğu ‘Yargı’nın kadrosunda Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz ile beraber Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Ayşenil Şamlıoğlu, Cezmi Baskın, Mehmet Yılmaz Ak, Arda Anarat, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Onur Durmaz, Nergis Öztürk, Nilgün Türksever, Başak Gümülcinelioğlu, Pınar Çağlar Gençtürk, Onur Özaydın, Özlem Çakar Yalçınkaya, Zeynep Atılgan ve Beren Nur Karadiş yer alıyor.Yargı yeni bölümleri ile her Pazar akşamı saat 20.00’de Kanal D’de…