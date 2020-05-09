Koronavirüs Sürecinde ‘Hamilelik Öncesi Detoks’ ile Anne Olmaya Hazırlanın

Anne adaylarının hamilelik öncesi detoks ile hamileliğe nasıl hazırlanması gerektiğine dair önemli ipuçlarını Üreme Sağlığı ve İmmunolojisi Uzmanı Dr. Murat Berksoy açıklıyor.Her kadın, biyolojik saati doğru zamanı gösterdiğinde anne olmak ister. Yaşadığımız çevre, yaşam koşulları, çevresel toksinler, beslenme seçimleri, stres ya da genetik hastalıklar nedeniyle günümüzde çiftlerin çocuk sahibi olması gittikçe zorlaşıyor. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünyada çocuk sahibi olmaya çalışan kadınların %10’u bu sorunla karşı karşıya kalıyor. Çiftlerin çocuk sahibi olma fikri ile birlikte vücutlarını hazırlamaya başlamaları, bu sorun için atılacak önemli bir adım oluyor. Hamilelik Öncesi Detoks olarak adlandırılan ve en az 90 gün süren bu hazırlık döneminde yapılacaklar listesi önemli konu başlıklarını içeriyor.Hamile kalmadan önce sağlıklı bir kiloya ulaşmanız gerekiyor. Çok zayıf ya da çok kilolu olmak çocuk sahibi olmak için engel olabiliyor. Hamileliğe bu şekilde başlayan kadınlarda hamilelik sürecinde yüksek tansiyon, diyabet, kalp rahatsızlıkları ve yorgunluk gibi birçok metabolik sorun daha sık yaşanıyor. Vücuda uygun düzenli yapılacak egzersizler ile metabolizmanızı güçlendirebilir ve ideal kiloya ulaşabilirsiniz.Vücudunuzu hamilelik için hazırlarken dışardan alacağınız her türlü zararlı maddeden de uzak kalmanız gerekiyor. Özellikle sigara ve alkolden uzak kalmanız, sigara içilen ortamlarda bile bulunmamanız bebeğinizin sağlığı için çok önemli. Yapılan klinik araştırmalarda sigara içilen ortamlarda dumana maruz kalan kadınların hamile kalamama oranının, diğerlerine göre çok daha yüksek olduğu belirtiliyor.Yaşadığımız dünya düzeninde sağlığımız ile ilgili olumsuz birçok etkene maruz kalıyoruz. Bu etkenler hormon bozucular olarak vücudumuza giriyor, hormonların dengesini altüst ederek başta üreme sağlığı olmak üzere tüm metabolizmayı ele geçiriyor. Dr. Murat Berksoy, kullandığımız şampuan, krem, sprey gibi kozmetik ve hijyen ürünlerine çok dikkat etmemiz gerektiğini belirtiyor. Ayrıca evde kullandığımız temizlik ve çamaşır ürünlerinin de doğal içeriklere sahip olması hamilelik öncesi detoks için büyük önem taşıyor. Hayatınızdan çıkardığınız her toksin, hormonlarınızın düzelmesini sağlıyor. Lütfen satın aldığınız ürünlerin arkalarında bulunan içerikleri okuyun ve dikkate alın.Dr. Murat Berksoy hamilelik öncesi detoks planı hazırlarken, kişiye özel planlanan reçetelerin kesinlikle doğal ve tarım ilacına maruz kalmamış ürünlerden hazırlanmasını öneriyor. Çünkü tarım ilaçları üreme sistemi üzerinde önemli sorunlara yol açıyor. Tarım ilaçları kullanmayan doğal üretim yapan üreticilerden haftalık alışveriş yapılması daha sağlıklı bir seçim olabilir. Ayrıca eve gelen ürünlerin en az bir gece karbonatlı suda bekletilmesi ile mevcut ilaçlardan da arındırılması gerektiğini unutmayalım.Metabolizmanızla ilgili şikayetleriniz kalıcı bir hastalığa neden olmadan kontrol altına alınmalıdır. Hamileliğe hazırlandığınız süreçte doktorunuzla yapacağınız görüşmelerle bu tip rahatsızlığınızın olup olmadığı kontrol ettirebilir, mevcut metabolik hastalıklarınızla ilgili ilaç düzenini yeniden oluşturabilirsiniz. Kontrol altında olmayan metabolik rahatsızlıklar hamileliğe engel teşkil edebilir.