Koronavirüs sürecinde yeni annelere destek önemli

Üsküdar Üniversitesi Anne ve Bebek Ruh Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Nazan Aydın, küresel Covid-19 salgını nedeniyle hayatımızın nispeten kısıtlandığı bir dönemde olduğumuzu söyledi.Prof. Dr. Nazan Aydın, bu dönemde hamile ve yeni anne olan kadınların farklı bir zorluk yaşadıklarını belirterek “Bu dönemde sağlık kuruluşlarına mümkün olduğunca gitmemeye, yakınlarımızdan özellikle aile büyüklerimizden mümkün olduğunca uzak durmaya çalışıyoruz. Oysaki bu iki kaynağa da özellikle ihtiyacı olan bir grup insan var: Yeni bir anneliğe hazırlanan hamileler ve yeni doğum yapmış ya da küçük bir bebeği olan anneler ve babalar” dedi.Gebelik ve doğum sonrası sürecin zorluklarına değinen Prof. Dr. Nazan Aydın, “Bir bebeğe sahip olma, aileye yeni sevimli bir bireyin katılmasının tatlı heyecanı yanında hem getirdiği sorumluluklar hem ilişkilerdeki değişimler hem de hormonal ve fizyolojik değişikliklerle beraber oldukça da zorlu ve uyum kapasitesini de zorlayan bir süreç. Öyle ki her 5 anneden 1 tanesi gebelik veya doğum sonrasında bir ruhsal bozukluk yaşıyor. Bu ruhsal bozukluklar içinde en sık görülenler depresyon ve kaygı bozukluklar olup hem anneyi hem bebeği sarsacak, ömür boyu etkileyecek niteliktedir. Covid 19 salgını ise hali hazırda riskli olan bu dönemde annelerde ruhsal hastalıkların ortaya çıkması açısından ilave bir risk oluşturdu, çünkü pek çok sebeple kaygı daha da arttı” uyarısında bulundu.“Hamile olanlar her zaman çok dikkatli iken salgın sonrasında küçük, korumasız bir bebeği de korumanın sorumluluğuyla virüs bulaşmasına karşı daha dikkatli, daha endişeli oldular” diyen Prof. Dr. Nazan Aydın, “Hastalığın bulaşması durumunda bebeğin de bundan etkilenebilme ihtimali onları da çok tedirgin etti. Ya hastalık belirtileri bebeğine de geçerse, ya hastalanırsa ve erken doğum yapması gerekirse, ya hastalanırsa ve bebeğinden uzak kalmak zorunda kalırsa, ya hastalandığı için bebeğini emziremezse. Bunların hepsi dünyanın her yerinde gebelik sürecinde olan yeni anne adaylarının ortak kaygıları” dedi.Prof. Dr. Nazan Aydın, öte yandan özellikle en hassas dönem olan gebelik ve doğum sonrası süreçte düzenli sağlık kontrollerinin yapılacağı sağlık kuruluşlarında sistemin çok farklılaştığını belirterek “Hastanelere artık yeni sistemde birtakım kısıtlamalarla ulaşılıyor. Yakınlarının desteğine en çok ihtiyacı olan yeni anne adayının yanında önceki zamanlar gibi annesi, kardeşi, arkadaşları olamıyor, alışıldık kutlamalar artık yapılamıyor. Uykusuz gecelerde en büyük destekçilerden biri yeni annelerin anneleri olsa da onların başka şehirlerden gelemiyorlar ya da hastalıkları olduğu için ya da yaşlı oldukları için evlerinde kalmaları gerekiyor. En büyük destekçiler artık babalar oluyor, babalar anneleri daha iyi anlıyor” dedi.Prof. Dr. Nazan Aydın, “Hamile olan ya da yeni doğum yapan annelerin, bu kısıtlılıklar olsa da kaygı düzeylerini azaltabilmeleri, kaynak ve desteklerini kullanabilmeleri için onlara yardım etmek üzere yalnız değilsiniz diyoruz. Anne Ruh sağlığı Farkındalık haftasında ‘zor günlerde anneler destek’’ temasıyla anne bebek ruh sağlığına iyi gelen konular gündemde olacak” dedi.Prof. Dr. Nazan Aydın, 6 Mayıs 2020 Çarşamba tarihinde Üsküdar Üniversitesi Anne ve Bebek Ruh Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak önemli isimlerin katılımıyla “Anne ve Bebek Ruh Sağlığı Zoom Webinar Sempozyumu” düzenleyeceklerini belirtti.