Koronavirüse yakalalanan Tuba Büyüküstün'den haber var

Netflix'te yayınlanacak olan 'Another Self' adlı dizide 'Ada' karakterine hayat veren Tuba Büyüküstün'ün dizi çekimleri devam ederken yapılan testlerde koronavirüs olduğu anlaşılmıştı.Hemen dizi çekimlerine ara verilmiş ve Büyüküstün'ün tedavisine başlanmıştı. Hastanedeki tedavisi tamamlanan oyuncu, sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Instagram'dan paylaşımda bulunan 39 yaşındaki Tuba Büyüküstün, "Merhabalar... Size ancak haber verebiliyorum. Covid pozitif olduğum doğru. Dört gündür hastanedeydim, bugün itibariyle evime döndüm. Hastanedeki süreçte yanımda olan doktorum, hemşirelerim ve hasta bakıcılarıma çok teşekkür ederim. İyi ki vardınız. Her yerden gelen güzel dilekler için çok teşekkür ederim. Çok değerli benim için... Evdeyim, oldukça iyiyim. Tekrar haberleşiriz... Sevgilerimle..." ifadelerini kullandı.Takipçilerinden ünlü oyuncuya çok sayıda "Geçmiş olsun" mesajları yağdı.