Koronavirüse yakalanan Enis Arıkan, sosyal medyada sağlık durumuyla ilgili bir açıklamada bulundu. Arayan soranlara dönemediğini belirten oyuncu, hastalığı hafif atlattığını söyledi ve “Aşı olmanın ekmeğini yiyorum. Kolay atlatıyorum.” ifadelerini kullandı.
İşte Enis Arıkan'ın o açıklamaları:
Koronavirüse yakalanan Enis Arıkan: "Aşı olmanın ekmeğini yiyorum"
Koronavirüse yakalanan Enis Arıkan, sağlık durumu hakkında bilgi verdi: “Aşı olmanın ekmeğini yiyorum. Kolay atlatıyorum.”
26.08.2021 13:45 Magazin