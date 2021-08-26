Koronavirüse yakalanan Enis Arıkan: "Aşı olmanın ekmeğini yiyorum"

Koronavirüse yakalanan Enis Arıkan, sosyal medyada sağlık durumuyla ilgili bir açıklamada bulundu. Arayan soranlara dönemediğini belirten oyuncu, hastalığı hafif atlattığını söyledi ve “Aşı olmanın ekmeğini yiyorum. Kolay atlatıyorum.” ifadelerini kullandı.