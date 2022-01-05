Koronavirüse yakalanan Uraz Kaygılaroğlu kapıda kızını görünce...

'Üç Kuruş' dizisinde rol alan Uraz Kaygılaroğlu koronavirüse yakalanmış sete ara verilmişti. Evde karantinada olan Uraz Kaygılaroğlu'nu eski eşi ve kızı Ada ziyarete gitti.Bir süredir babasını göremeyen Ada ayrılığa daha fazla dayanamadı babasının kapısına dayandı.Uraz Kaygılaroğlu, kızını kapıda görünce duygusal anlar yaşadı. ‘Sana çok sarılmak isterdim' diyen ünlü oyuncu kızı Ada ile uzaktan sohbet etti.Melis İşiten'in kayda aldığı o anlar büyük ilgi gördü.