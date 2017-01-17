Korsanların YouTube'ta porno hilesi!

Korsanlar hileyle YouTube'a kolayca porno film yükleyebiliyor..

Teknoloji - 17 Ocak 2017 12:45
Korsanların YouTube'ta porno hilesi!
Bilgisayar korsanlarının YouTube'un yasaklarını aşarak ufak bir yöntem kullanarak siteye porno videolar yükleyebildikleri ortaya çıktı.

Video paylaşım sitesi YouTube'a basit bir hile ile porno film yüklenebildiği ortaya çıktı. Independent'in haberine göre korsanlar küçük bir püf noktasıyla Google'ın seksüel içerik kurallarını devre dışı bırakabiliyor.

Böylece korsanlar pornografik videoları gizlice YouTube'a yüklüyor. Torrentfreak'in aktardığı habere göre pek çok korsan YouTube'un güvenlik sistemini aşarak sitenin fark edemeyeceği bir şekilde siteye bu videoları yüklemeyi başarıyor.

YouTube'un seksüel içeriklerle ilgili sıkı kuralları var. Yani bu tarz yetişkinlere yönelik videoların sitede yer alması yasak. Normalde bu tarz içerikleri ortadan kaldırmak ve yasaklamak için sitenin kullandığı bir dizi yöntem var.

Bunlardan biri videonun telif hakları ile ilgili sorun olup olmadığını kontrol etmek. Kullanıcıların şikâyetleri ve yorumları da YouTube'un kurallarına uygun olmayan videoları tespit etmesinde bir yöntem olarak kullanılıyor.

Kaynak: hurriyet.com.tr
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