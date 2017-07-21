Kaynak:DHA
Kos’ta yaralanan Türk yolcular Türkiye’ye getiriliyor
Kos depreminde adada bulunan Türkler adadan tahliye ediliyor.Yaşam - 21 Temmuz 2017 13:22
Türkiye’ye hareket edecek feribota ilk aşamada 205 Türk yolcu bulunuyor. 3 yaralı yolcudan ikisinin ismi Selim Çaydanlı ve Utku Hasdemir. Feribot Kos adasından Bodrum’a hareket etti.
Kaynak:DHA
Kaynak:DHA
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