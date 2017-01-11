Serinin 3 kitabı da aylarca çok satanlar listesinde üst sıralarda yer alan ‘Kötü Çocuk’ fanlarının heyecanlı bekleyişi sona eriyor! Tüm kitap fanlarının heyecanla beklediği film için artık sayılı gün kaldı!
Film, kendisini doğduğu gün terkeden babasının (Sarp Akkaya) ortaya çıkmasıyla hayatı değişen Kayla(Afra Saraçoğlu)’nın “Kötü Çocuk” Meriç (Tolga Sarıtaş) ile tanıştığı gün başlayan macera ve aşk dolu hikayesini anlatıyor.
Başrollerini Tolga Sarıtaş ve Afra Saraçoğlu’nun paylaştığı filmde, baba karakterini Sarp Akkaya canlandırırken Kayla’nın annesini ise Tülin Özen oynuyor.
TAFF yapımı fimin yönetmen koltuğunda, aynı zamanda "Kötü Çocuk" kitabını da senaryolaştıran Yağız Alp Akaydın oturuyor!
20 Ocak’ta vizyona girecek "Kötü Çocuk"un ne kadar gişe yapacağı şimdiden merak konusu oldu. Tolga Sarıtaş'ın son dizisi büyük ilgi görmüştü bakalım filmle de aynı başarıyı gösterecek mi, yoksa gişede hüsrana mı uğrayacak?
İşte filmden kareler;
"Kötü Çocuk" tutar mı?
Büşra Küçük’ün genç jenerasyonu adeta büyüleyen "Kötü Çocuk" hikayesi 20 Ocak’ta sinemalarda olacak!Sinema - 11 Ocak 2017 21:07
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