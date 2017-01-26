'Kötü Çocuk' İzdihamı

Sinema - 26 Ocak 2017 22:19

Filmin yönetmeni Yağız Alp Akaydın, ve filmin başrol oyuncuları Tolga Sarıtaş, Afra Saraçoğlu ve Sarp Akkaya, Bursalı sinemaseverler ile buluştu.Film ekibi, fuaye alanını ve avm’deki tüm balkonları saatler öncesinden dolduran genç hayran kitlesi tarafından alkışlar ve çığlıklarla karşılandı.HAYRANLARIN ALKIŞ VE SEVİNÇ SESLERİ DAKİKALARCA DİNMEDİ!7’den 70’e yüzlerce kalabalığın saatler öncesinden geldiği Bursa Kent Meydanı Avm son dönemin en yoğun ve kalabalık günün yaşadı!Kötü Çocuk hayranlarının filmin başrol oyuncularını fuaye alanında gördüğü andan itibaren dakikalarca süren sevinç dolu çığlık sesleri Avm koridorların da yankılandı!Filmi izlemeye gelen seyirciler ile sinema salonlarında buluşan Kötü Çocuk film ekibi kalabalık ve çoşkulu seyirci karşısında uzun bir süre alkış seslerinden konuşmaya fırsat bulamadı!Bursada olmaktan ve çoşkulu kalabalık ile karşılaşmaktan oldukça memnun olduklarını belirten film ekibi sinema salonlarında bekleyen hayran kitlesi ile selfie çekerek salonlardan ayrıldı!İKİNCİ DURAK İSTANBUL ANADOLU YAKASIİstanbul Anadolu Yakası seyircisi ile buluşmaya gün sayan ekip ( 26 Ocak Perşembe) Ümraniye Canpark Avm’de ’Kötü Çocuk’ hayranları ile bir araya gelecek!Yapımcı: TAFFYönetmen: Yağız Alp AkaydınSenarist: Yağız Alp AkaydınOyuncular: Tolga Sarıtaş, Afra Saraçoğlu, Sarp Akkaya, Tülin Özen, Can Sipahi, Aytaç Şaşmaz, Buçe Buse Kahraman, Işık Naz Özedgü, İpek Soral, Yiğitcan Ergin, Demir Parscan‘Kötü Çocuk’ Fragman:https://www.youtube.com/watch?v=i8ou3Mc7Qmc