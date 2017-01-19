'Kötü Çocuk'un galası gerçekleşti!

Sinema - 19 Ocak 2017 14:48

Tüm ekip, film gösteriminden önce kırmızı halı seramonisinde basınla buluştu. Açılış konuşmasını yapan yönetmen Yağız Alp Akaydın: “Yılın en romantik, en aşk dolu en tutku dolu filmin galasındayız. Kalbinde aşk olan herkesin tutkuyla aşkına koşacağı bir film çektik. Öncelikle Büşra’ya teşekkür etmemiz lazım, fenomen bir kitap yazdı. Bu film onun sayesinde oldu” dedi.Filmde başrolü Afra Saraçoğlu ile paylaşan Tolga Sarıtaş ise: “Çok dinamik bir gençlik filmi çektiğimizi düşünüyorum. Çok heyecanlıyım. Hem kitabın hem de oyuncuların sevenleri burada. Bu kadar fanın buraya gelmiş olması bizi çok motive ediyor. Bizim için onların sayesinde çok daha güzel bir izleme olacak. Aksiyon dolu ve temposu hızlı bir film çektik” dedi.Ardından filmin yönetmeni Yağız Alp Akaydın, Kötü Çocuk serilerinin yazarı Büşra Küçük, Tolga Sarıtaş, Afra Saraçoğlu, Sarp Akkaya, Tülin Özen ve tüm oyuncular fanların bulunduğu salona giderek iyi seyirler diledi. Heyecanla film ekibini bekleyen hayranlar film ekibini uzun süren çığlıklar ve alkışlarla karşıladı. Ekip salondan ayrılmadan tüm fanlarla birlikte bir de selfie çekti.Filmin yapımcısı Cemal Okan ve Timur Savcı’nın yanı sıra Melis Birkan, Hatice Şendil, Binnur Kaya, Burak Sağyaşar ve Cenk Torun’un da katıldığı galada film 1000’i aşkın seyirciyle buluştu.Film çekimlerinin başladığı günden itibaren geniş hayran kitleleri tarafından tüm sosyal ağlarda yakın takibe alınan film bu Cuma (20 Ocak’ta) sinemalarda!Kitabın internet üzerindeki okuma sayısı 100 milyonu geçerek, en çok okunan Türkçe kitap bölümünde ilk sırada yerini aldı. Genç yazar Büşra Küçük tarafından kaleme alınan ‘’Kötü Çocuk’’ filminin yönetmen koltuğunda ise kitabı da senaryolaştıran Yağız Alp Akaydın oturuyor!