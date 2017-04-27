Kourtney Kardashian’ın Meksika tatili

Tatil için Meksika'ya giden Kardashian'lar buradan paylaştıkları seksi karelerle erkek takipçilerinin yüreklerini hoplattı.

Dünya Magazin - 28 Nisan 2017 00:00
Kourtney Kardashian’ın Meksika tatili
Hayatlarını kameralar önünde yaşayan ve Amerika’nın ikon aileleri arasında olan Kardashian’lar bir süredir Meksika’da tatil yapıyor.

Dönem dönem sosyal medya hesaplarından tatilleriyle ilgili paylaşımlarda bulunan Kardashian’lar özellikle erkek hayranlarının yakın takibinde. 38. yaşını geride bıraktığımız hafta yaptığı bir partiyle kutlayan Kourtney Kardashian, kız arkadaşlarıyla birlikte çektirdiği fotoğrafları hesabından paylaştı.

Renkli bikinisiyle kız arkadaşlarından ayrılan Kourtney, özellikle havuz başındaki cesur kareleriyle dikkat çekti.

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