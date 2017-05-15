Kourtney Kardashian'ın olay pozu

Kourtney Kardashian'dan çok cesur Anneler Günü paylaşımı geldi.

Dünya Magazin - 15 Mayıs 2017 16:30
Kourtney Kardashian'ın olay pozu
Kardashian Ailesi'nin en büyük kızı olan Kourtney Kardashian, Anneler Günü'nde paylaştığı kareyle çok konuşuldu.

Amerika'da yayınlanan 'Keeping Up With The Kardashians' programının çekimlerinde verdiği pozun karesini sosyal medyada paylaştı.


38 yaşındaki yıldızın bu karesi 1 milyonun üzerinde beğeni aldı.

Kourtney Kardashian daha önce de instagram hesabından bu çırılçıplak fotoğrafını paylaşmıştı.


Kourtney Kardashian’ın Meksika tatili

Kourtney Kardashian’ın Meksika tatili
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

BAKMADAN GEÇME

  • Özge Ulusoy, Hacı Sabancı'yı tamamen sildi!
  • Beren Saat: 'Başkası acı çekerken…'
  • "Acun Ilıcalı olağanüstü değişiklikler yaptı"
  • İşte Adnan Oktar'ın kediciklerinin eski halleri
  • Hamdi Alkan tarz değiştirdi

Özge Ulusoy, Hacı Sabancı'yı tamamen sildi!

DÜNYA MAGAZİN HABERLERİ

  • Meleklerin beyaz şıklığı!
  • Galada herkes ona baktı
  • Jackson'dan çırılçıplak paylaşım!
  • Akşam yemeğine böyle gitti..
  • Ünlü mankenin şeffaf cesareti!
  • Ünlü modeller böyle şov yaptı!
  • Kım Kardashıan'ın siyahı...
  • MTV Film ve TV Ödülleri'nin şıkları
  • Tek paylaşıma 250 bin dolar aldı!
  • Rus hakemin olay pozları!

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Serenay Sarıkaya'dan ateşli sahne!
  • Ahmet Hakan'dan Arda Turan'a tavsiyeler
  • Hande Erçel'e reklam teklifi yağıyor ama...
  • Charlotte McKinney çok cesur
  • Demet Akalın Gülşen'in oğlu Benan'ı böyle paylaştı!
  • Eser paylaştı, yorum gecikmedi...
  • Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu çiftinden evlilik açıklaması
  • "Söz"den 'Anneler Günü' sürprizi!
Serenay Sarıkaya'dan ateşli sahne!