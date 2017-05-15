Kourtney Kardashian'ın olay pozu
Kourtney Kardashian'dan çok cesur Anneler Günü paylaşımı geldi.
Dünya Magazin - 15 Mayıs 2017 16:30
Kardashian Ailesi'nin en büyük kızı olan Kourtney Kardashian, Anneler Günü'nde paylaştığı kareyle çok konuşuldu.
Amerika'da yayınlanan 'Keeping Up With The Kardashians' programının çekimlerinde verdiği pozun karesini sosyal medyada paylaştı.
38 yaşındaki yıldızın bu karesi 1 milyonun üzerinde beğeni aldı.
Kourtney Kardashian daha önce de instagram hesabından bu çırılçıplak fotoğrafını paylaşmıştı.
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