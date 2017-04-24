Kozakçıoğlu ailesinin AVM turu!

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon uzmanı Prof. Dr. Meral Kozakçıoğlu Özekici ve ablası Faika Kozakçıoğlu'na Akmerkez’de rastlandı.

Sosyete - 24 Nisan 2017 09:41
Kozakçıoğlu ailesinin AVM turu!
Oldukça yoğun bir çalışma hayatı içinde olan Meral Hanım, gün içindeki programına kısa bir ara vererek alışveriş merkezinde ablası Faika Hanım ile buluştu.

Meral Hanım objektifimizi görünce önce şaşırıp ardından tebessüm ederek işlerinin yoğunluğundan dolayı dalgın olduğunu belirtti. Ablasıyla birlikte giyim, aksesuar ve gözlük mağazalarını gezerek keyifli ve hızlı bir alışveriş turu attıktan sonra Özekici, randevulu hastalarını bekletmemek içi muayenehanesine geri döndü.

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