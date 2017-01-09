KPSS tercih sonuçları açıklandı! 2016/2 tercih sonuçları...

Yaşam - 09 Ocak 2017 21:10

KPSS tercih sonuçları birçok adayın meraklı bekleyişlerinin ardından bugün erişime açıldı. 2 milyona yakın adayın tercih yaptığı KPSS tercih sonuçları ÖSYM İnternet sitesi üzerinden öğrenilebilecek.İşte, toplamda 2 bin 51 adayın atanacağı KPSS tercih sonuçları ve sonuçlara ait sayısal bilgiler;