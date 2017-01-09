KPSS tercih sonuçları birçok adayın meraklı bekleyişlerinin ardından bugün erişime açıldı. 2 milyona yakın adayın tercih yaptığı KPSS tercih sonuçları ÖSYM İnternet sitesi üzerinden öğrenilebilecek.
İşte, toplamda 2 bin 51 adayın atanacağı KPSS tercih sonuçları ve sonuçlara ait sayısal bilgiler;
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KPSS tercih sonuçları açıklandı! 2016/2 tercih sonuçları...
KPSS tercih sonuçları ÖSYM tarafından bugün açıklandı. Yüz binlerce adayın merakla beklediği KPSS sonuçları, 9 Ocak 18.05 itibariyle erişime açıldı. Lise, Ön Lisans ve Lisans mezunlarının yapmış olduğu tercihler dahilinde 2 bin 51 kişilik kadroya atanan kişiler bu sonuçlarla netleşmiş oldu.Yaşam - 09 Ocak 2017 21:10
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