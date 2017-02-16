UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcilerimizden Fenerbahçe son 32 turunda Rusya'da Krasnodar ile karşılaştı.
Krasnodar 4. dakikada Claesson'un attığı golle maçı 1-0 kazandı.
Bu karşılaşmanın rövanşı haftaya Çarşamba günü 22 Şubat tarihinde Kadıköy'de oynanacak.
MAÇIN İLK 11'LERİ:
Krasnodar: Kritsyuk, Kaleshin, Martynovich, Naldo, Ramirez, Kabore, Gazinski, Podberezkin, Wanderson, Claesson, Smolov
Fenerbahçe: Volkan, Şener, Kjaer, Neustadter, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef, Alper, Sow, Lens, Emenike
Krasnodar: 1 Fenerbahçe: 0
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Krasnodar'a deplasmanda 1-0 yenildi.Futbol - 16 Şubat 2017 20:45
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