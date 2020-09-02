'Kuaförüm Sensin'de siyah beyaz şıklığı

Gizem rakiplerinin hiç bilmediği yönü, edebiyat sevgisi ve yazarlık deneyimini paylaştı. Ancak hikayesi bir anda yine onu tartışmaların merkezine koydu. Rakiplerin ne söz düellolaları bitti ne de öfkeleri dindi. Tansiyonun sık sık yükseldiği o anlara Diva Bülent Ersoy’un sert çıkışı noktayı koydu. Heyecan dolu gün finalinde ise puan tablosu yine şaşırttı…“Kuaförüm Sensin” yeni bölümleriyle hafta içi her gün 12.30’da Show TV’de!