Küba’da yolcu uçağı düştü: 39 ölü

Küba'nın doğusunda yer alan Baracoa havalimanından kalkan ve içerisinde 39 kişinin bulunduğu yolcu uçağının düştüğü belirtildi.

Diğer Haberler - 29 Nisan 2017 22:52
Küba’da yolcu uçağı düştü: 39 ölü
Küba'nın doğusunda yer alan Baracoa havalimanından havalanan Aerogaviota Havayolları’na ait Antonov AN-26 tipi yolcu uçağı, Pinar del Rio bölgesinde düştü. İlk belirlemelere göre içinde bulunan 39 yolcunun tamamı hayatını kaybetti.

(DHA)
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