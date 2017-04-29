Küba'nın doğusunda yer alan Baracoa havalimanından havalanan Aerogaviota Havayolları’na ait Antonov AN-26 tipi yolcu uçağı, Pinar del Rio bölgesinde düştü. İlk belirlemelere göre içinde bulunan 39 yolcunun tamamı hayatını kaybetti.
(DHA)
Küba’da yolcu uçağı düştü: 39 ölü
Küba'nın doğusunda yer alan Baracoa havalimanından kalkan ve içerisinde 39 kişinin bulunduğu yolcu uçağının düştüğü belirtildi.Diğer Haberler - 29 Nisan 2017 22:52
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