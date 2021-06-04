Kubilay Aka, 'Cam Tavanlar'ı anlattı!

Tanıtımlarıyla şimdiden izleyiciyi kendi dünyasına çeken Ojo Pictures imzalı, Show TV’nin iddialı yapımlarından ‘Cam Tavanlar’, 9 Haziran Çarşamba akşamı ilk bölümüyle seyircilerle buluşmaya hazırlanıyor. Dizide başarılı ve idealist iş insanı Cem karakterine hayat veren genç kuşağın dikkat çeken oyuncularından Kubilay Aka ise bugüne kadarki projelerinden bambaşka bir karaktere hayat verecek.Erkeklerin dünyasında kadın olarak var olma temasını güçlü ve de eğlenceli bir dille anlatan dizide Aka, Bensu Soral’ın canlandırdığı Leyla karakteri ile sıkı bir rekabetin içine girecek. Bu rekabet ilk başta iş üzerinden olsa da başarılı oyuncu hayatının en büyük sınavını da aşk üzerinden verecek.4 sezon süren ‘Çukur’ dizisinin ardından hiç ara vermeden ‘Cam Tavanlar’ın setine başlayan Kubilay Aka, diziye dair duygularını şu şekilde özetliyor: “Projeyi kabul etmeme sebep olan unsurların başında daha önce de çalışmış olduğum senaristimiz Meriç Acemi’nin kalemine çok güveniyor oluşum oldu. Yönetmenimiz Fehmi Öztürk’ün oyuncuya verdiği alan, bir şeyleri beraber deneme isteğinin tüm ekibe sirayet edeceğini hissetmem ve senaryonun da buna elverişli olması yaşanacak sinerjinin içinde bulunma isteği yarattı. Bütün bunların dışında Cam Tavanlar’ın yalnızca bir dizi değil, günümüz dünyasını maalesef yansıtan gerçek bir kavram olması da etkili oldu. Projemizle kökten bir değişim yaratamayız belki ama en azından biraz farkındalık yaratabileceğimizi düşünüyorum. Bensu’nun muhteşem enerjisinin Leyla’ya bu denli güzel yansıması ve Cem’in de aynı enerjiye sahip olması ayrı bir keyif verdi.”Yapımcılığını Kerem Çatay ve Ömer Özgüner’in üstlendiği merakla beklenen dizi 9 Haziran Çarşamba akşamı saat 20:00’da Show TV’de başlıyor.