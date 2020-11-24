Kubilay Aka 'Hız yapmayı seviyorum' dediği gün kaza yaptı!

Oyuncu Kubilay Aka, "Hızlı araç kullanır, çok kaza yaparım" dediği röportajının çıktığı gün trafik kazası geçirdi. Yağışın etkisiyle Çanakkale yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybeden Kubilay Aka aracı, şarampole yuvarlandı. Araçtan şans eseri yara almadan kurtulan Aka'nın sakin tavırları dikkat çekti.Yakışıklı oyuncunun kazadan iki gün önce Youtube'da yayınlanan 'Aşırı Ünlülerle Kısa Görüşmeler' programına katıldığı, "Hızlı araç kullanır, çok kaza yaparım" açıklamasının gazetelerde yayınlandığı ortaya çıktı. Genç oyuncu programda "Çiğnediğim en büyük yasak; sürekli arabayı kaçırmamdı. Maalesef ki hâlâ çok hızlı araba kullanıyorum ama güvenlik önlemlerini alarak. Ölmem ancak çok çarparım" dedi. Kaza, haberin yayınlandığı gün yaşandı.