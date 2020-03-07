Kubilay Aka'dan Miray Daner itirafı!

Miray Daner ile Boran Kuzum aşkının nasıl başladığı ortaya çıktı!

Kubilay Aka: "Konu yargıda..."

Miray Daner'den Kubilay Aka açıklaması geldi!

Kubilay Aka-Miray Daner ilişkisindeki ihanet ortaya çıktı!

Bir dönem Miray Daner'le yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Kubilay Aka, ayrılık sonrası da çeşitli haberlerle sık sık magazin sayfalarında yer aldı. Çukur'da Celasun karakterine hayat veren oyuncunun adı başkalarıyla anılsa da o çıkan haberleri hep yalanladı. Önceki gün Nişantaşı'nda görüntülenen Kubilay Aka, aşk hayatını soran muhabirlere yine "Kalbim boş" yanıtını verdi.Gazetecilerin eski sevgilisi Miray Daner'in Boran Kuzum'la aşk yaşamaya başladığını hatırlatması üzerine Aka, "Herkes mutlu olsun, benim kalbim şu an boş" dedi.