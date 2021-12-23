Kubilay Aka’nın partneri kim oldu?

Ay Yapım “Üç Kuruş” ve “Baba”nın dışında Show TV için 3. bir dizi hazırlıyor; Oğlum…Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizide Canan Ergüder, Songül Öden, Nihal Yalçın, Timur Acar, Serhat Teoman ve son olarak kadroya Kubilay Aka katılmıştı. Dizide Zeynep’in (Songül Öden) erkek kardeşi Bulut rolüne hayat veren Aka’nın partneri Sedef’i kimin oynayacağı merak konusu olmuştu.Birsen Altuntaş'ın haberine göre; role Tuğçe Açıkgöz’ün seçildiği öğrenildi. Açıkgöz son olarak Börü 2039’un başrol kadın oyuncusu seçilmişti.