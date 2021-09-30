Kubilay Aka'nın sözleri tepki çekti: "Asla özür dilemem!"

Final sezonu bugün Netflix'te yayına giren Aşk 101 dizisi için dün gecce bir gala yapıldı. Geccede dizinin oyuncuları internet üzerinden canlı yayına katıldı ve seyircilerden gelen soruları yanıtladı.Yayında asla özür dilemediğini belirten Kubilay Aka, “Ben haklı veya haksız özür dilemem. Birine minnet etmeyi gerek duymuyorum. Hatalıysam da hata yapmışımdır, insanımdır gayet normal bir şey o yüzden özür dilemem. 26 yaşındayım bir problem görmüyorum" dedi. Aka'nın bu sözleri sosyal medyada eleştirildi.