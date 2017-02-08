'Küçük Prens' kapalı gişe oynuyor!
Tiyatro Bozok tarafından sahnelenen Küçük Prens seyircinin beğenisini toplamaya devam ediyor...Kültür-Sanat - 08 Şubat 2017 17:38
Çocukların dünyasına yolculuk yaparken yetişkinlerinde sahneye alınarak çocukluklarına yolculuk yaptığı oyun gittiği her bölgeden tam not alıyor! Gökhan Soykök ve Ütopya'dan tanıdığımız Noyan Uzer'in başrolünü paylaştığı oyunun yönetmenliğini Filiz Bozok yapıyor... Küçük Prens 12 Şubat İstanbul MasskSahne, 17 Şubat Kayseri, 20 Şubat Mersin, 21 Şubat İskenderun, 4 Mart İzmir'de seyircisiyle buluşacak.
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