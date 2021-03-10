'Kuruluş Osman' Afrika'da yayına başlıyor!

‘Kuruluş Osman’ şimdi de Tunus’ta izleyiciyi ile buluşmaya hazırlanıyor. Tunus’un en önemli kanalı Nessma TV’de yayınlanacak dizi, Ramazan ayında ekrana gelmeye başlayacak. ‘Kuruluş Osman’, Tunus’taki yayınıyla beraber toplamda 32 ülkede izleyici karşısına çıkmış olacak.Dünyanın birçok ülkesinde ilgiyle izlenen dizinin, Youtube’da yayınlanan bölümleriyle de rekor tıklanma oranlarına ulaşıyor.Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ’a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay’ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit’in üstlendiği ‘Kuruluş Osman’, atv ekranlarında çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam edecek.