'Kuruluş Osman' artık o ülkede de yayınlanacak!

Bugüne kadar dünyanın birçok ülkesine satılan ve yayınladığı ülkelerde reytingleri alt üst eden ‘Kuruluş Osman’, TV kanalları ve uluslararası platformlar aracılığıyla birçok farklı coğrafyada milyarlarca seyirciye ulaşmayı başardı.‘Kuruluş Osman’, şimdi de Rusya Federasyonu’nda yayına girmeye hazırlanıyor. Rusya'nın önde gelen pay TV ve dijital platformu Tricolor, ‘Kuruluş Osman’ı Rusça dublajlı olarak ekrana getirecek. ‘Kuruluş Osman’ önümüzdeki günlerde Rusya’da seyirciyle buluşacak.Dört kıtada 38 farklı ülkede milyarlarca izleyiciye ulaşan ‘Kuruluş Osman’, yayınlandığı ülkelerde beğeniyle izlenirken reytingleri de alt üst ediyor. Dünyanın farklı coğrafyalarında ekrana gelen ‘Kuruluş Osman’ Youtube’da yayınlanan bölümleriyle de rekor görüntülenme sayıları elde ediyor.Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ’a ait, yönetmenliğini Ahmet Yılmaz ile Erkan Nurhan’ın, başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit’in üstlendiği ‘Kuruluş Osman’, çok yakında üçüncü sezon bölümleriyle atv ekranlarında çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam edecek.