Burak Özçivit'in başrolünde yer aldığı Kuruluş Osman dizisi çarşamba akşamları atv'de ekrana gelmeye devam ediyor. Aldığı reyting sonuçlarıyla kanalın yüzünü güldüren yapım bir yandan da kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Diziye son olarak başarılı oyuncu Yurdaer Okur da katıldı. Kurduğu tiyatroyla da adından söz ettiren Okur, reyting rekortmeni dizide Moğol komutanı rolüne hayat verecek.
Kuruluş Osman dizisine flaş transfer!
Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı niteliğinde çekilen Kuruluş Osman, izlenme rekorları kırmaya devam ediyor. Son olarak fenomen diziye flaş bir isim transfer oldu.
10.02.2020 12:20 Dizi Galeri