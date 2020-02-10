Kuruluş Osman dizisine flaş transfer!

Burak Özçivit'in başrolünde yer aldığı Kuruluş Osman dizisi çarşamba akşamları atv'de ekrana gelmeye devam ediyor. Aldığı reyting sonuçlarıyla kanalın yüzünü güldüren yapım bir yandan da kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Diziye son olarak başarılı oyuncu Yurdaer Okur da katıldı. Kurduğu tiyatroyla da adından söz ettiren Okur, reyting rekortmeni dizide Moğol komutanı rolüne hayat verecek.