atv'de yayınlanan Kuruluş Osman'da Osman Bey karakterine hayat veren Burak Özçivit yaptığı paylaşımla merak uyandırdı. Dizinin fragmanını sayfasında paylaşan oyuncu, altına 'finale doğru' notunu düştü. Bu not sosyal medyayı karıştırdı. "Kuruluş Osman final mi yapıyor?" soruları soruldu. Gerçek dizinin çarşamba günü yayınlanacak 26. bölümüyle anlaşılacak.
Kuruluş Osman final mi yapıyor? Burak Özçivit'ten olay paylaşım!
Atv'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçİvit yaptığı son paylaşım, izleyicilerin aklına 'dizi final mi yapıyor?' sorusunu getirdi.
17.06.2020 17:54 Dizi Galeri