'Kuruluş Osman' oyuncularından mesaj var!

Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona salgınına karşı mücadele eden sağlık emekçilerine destek vermek amacıyla düzenlenen kampanya çerçevesinde başta sağlık bakanımız Dr. Fahrettin Koca olmak üzere tüm sağlıkçılara mesaj yollayan Burak Özçivit, Yiğit Uçan, Alma Terzic, Emre Basalak ve Latif Koru, tüm dizi ekibi adına minnettarlıklarını dile getirdiler ve “Sizleri canı gönülden alkışlıyoruz” dediler.‘Kuruluş Osman’ oyuncuların video mesajını, dizinin yapımcısı Mehmet Bozdağ’ın Instagram hesabından yayınladı.