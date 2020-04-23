'Kuruluş Osman' yoluna zirvede devam ediyor!

‘Kuruluş Osman’ın Tüm Kişiler’de %14,70 izlenme oranı ve %28,64 izlenme payı, 20+ABC1’de %13,47 izlenme oranı ve %26,60 izlenme payı elde ederek birinci oldu. ‘Kuruluş Osman’, AB sosyal kategoride %10,71 izlenme oranı ve 22,21 izlenme payı elde etti.#BirOlacağız etiketiyle sosyal medyada da büyük ilgi gören ‘Kuruluş Osman’, yoğun gündeme rağmen Türkiye’de ve dünyada trend listesinde yer aldı.Bölümün ardından yayınlanan 19’uncu bölüm fragmanı da ‘Kuruluş Osman’ hayranlarından büyük ilgi gördü. “Bala Hatun ölecek mi”, “Dündar’ın oğlunun gelişi dengeleri nasıl değiştirecek”, “Osman Bey’e Margarit Manastırı’nın oyununu bozmada yardım edecek yeni yoldaşı kim” sorularını beraberinde getirdi.Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ’a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay’ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit’in üstlendiği ‘Kuruluş Osman’, ATV ekranlarında çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam edecek.