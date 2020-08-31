'Kuruluş Osman'a bir transfer daha!

İkinci sezonda ‘Kuruluş Osman’ izleyicilerinin karşısına çıkacak yeni oyunculardan biri de Kanbolat Görkem Arslan olacak. Ünlü oyuncu Arslan’ın dizide hangi karaktere hayat vereceği merak konusu.Seyirciden büyük ilgi gören ve reyting rekorları kıran ilk sezonunun ardından ikinci sezon hazırlıklarını tüm hızıyla sürdüren ‘Kuruluş Osman’ güçlü isimleri kadrosuna katmaya devam ediyor. Dizinin yeni sezonunda Cüneyt Arkın ve Erkan Avcı’nın da rol alacağı geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı.Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ’a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay’ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit’in üstlendiği ‘Kuruluş Osman’, yeni sezonda da ATV ekranlarında çarşamba akşamına damgasını vurmaya devam edecek.