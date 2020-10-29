'Kuruluş Osman'a dönüşü muhteşem oldu!

#VarlıkGayemiz etiketiyle sosyal medyada etkili olan ve tüm platformlarda çok konuşulanlar arasında yer alan ‘Kuruluş Osman’ın 31’inci bölümünde; Ertuğrul Bey’in Geyhatu’ya elçi olarak ağabeyi Savcı Bey’i göndermesiyle hayal kırıklığı yaşayan Osman Bey, alplerinden Göktuğ’un Bizanslılar tarafından tutsak edilmesini içine sindiremedi.Geyhatu’dan üç gün mühlet isteyen ve oğlu Mönke’yi getirmeyi vadeden Savcı Bey, Mönke’yi tutulduğu zindan kurtarmaya çalışırken Yavlak Arslan’ın tuzağına düştü ve yaralandı.Ertuğru Bey’in Nikola ile imzaladığı anlaşmada yer alan ‘kısasa kısas’ maddesi kullanılarak tuzağa çekilen Göktuğ’u kurtarmak için harekete geçen Osman Bey, Flatyos’un pususuna düştü. Köşeye sıkışan Osman Bey’i kurtaran ise inzivasına son vererek yeniden ortaya çıkan Bamsı Bey oldu.Dizinin finalinin ardından yayınlanan 32’nci bölüm fragmanı ise heyecan dolu yeni bölümün müjdesini verdi. Osman Bey, ağabeyi Savcı Bey’i bulabilecek mi? Ertuğrul Bey’in Kayıların iki ateş arasında kalmaması için aldığı önlemler başarılı olacak mı? Osman Bey, Geyhatu ve Moğolları nasıl durduracak? Göktuğ infaz edilecek mi? Nikola ve Flatyos, Moğol tehlikesini kullanarak Kayıları nasıl sıkıştıracak? Bamsı Bey’in dönüşü obada neleri değiştirecek?Yapımcılığını Mehmet Bozdağ’ın; genel yönetmenliğini Metin Günay’ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit’in üstlendiği ‘Kuruluş Osman’, 4 Kasım Çarşamba akşamı yayınlanacak 32’nci bölümüyle çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi olmaya devam edecek.32. bölüm Fragman