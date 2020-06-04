Kuruluş Osman'a Ertuğrul Gazi transferi!

Yayınlandığı dönem reyting listelerinde fırtına estiren Diriliş Ertuğrul'un devam dizisi olarak ATV'de seyirciyle buluşan ve başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı Kuruluş Osman'a beklenen transfer gerçekleşti. Yakışıklı oyuncu Ertuğrul Gazi'nin yaşlılığını kimin oynayacağı belli oldu.Osmanlı Devleti'nin kuruluşunu anlatan "Diriliş Ertuğrul" dizisinin devamı olan "Kuruluş Osman"ın kadrosuna Yeşilçam'ın usta aktörü Ediz Hun da dahil oldu. Hun'un, Burak Özçivit'in Ertuğrul Gazi'nin oğlu Osman Gazi'yi canlandırdığı "Kuruluş Osman"ın yapım şirketiyle prensipte el sıkıştığı öğrenildi. (Kaynak: aksam.tr)