Kuruluş Osman'a iki sürpriz oyuncu daha katıldı!

atv’nin üçüncü sezonunda da seyirciyi ekran başına kitleyen dizisi 'Kuruluş Osman' şimdiden yeni sezon onayını aldı. Bu arada Bozdağ Film’in imza attığı dönem dizisine iki yeni ismin daha katılacağı öğrenildi. Başrolünde Burak Özçivit'in rol aldığı 'Kuruluş Osman'a Zehra Yılmaz ve Serdar Özer katıldı. Son olarak Kalp Yarası dizisinde rol alan Yılmaz dizide Malhun Hatun’un (Yıldız Çağrı Atiksoy) kuzeni Olcay Hatun, Özer ise nişanlısı Barkın Bey rolüne hayat verecek.