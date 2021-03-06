'Kuruluş Osman'a iki yeni transfer!

Görkemli prodüksiyonu ve soluk kesen hikayesi ile ikinci sezonunda da büyük ilgi gören ‘Kuruluş Osman’, oyuncu kadrosuna yaptığı flaş transferlerle de adından söz ettirmeye devam ediyor.Dizinin 48’inci bölümünde kadroya katılan Teoman Kumbaracıbaşı, Osman Bey’in yeni belalısı olacak efsanevi Moğol komutanı Kara Şaman Togay karakterine; Uğur Biçer ise ünlü Moğol savaşçısı Böke karakterine hayat verecek.Moğolların uç bölgesine dönüşü, ‘Kuruluş Osman’da güç dengelerini alt üst edecek.Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ’a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay’ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit’in üstlendiği ‘Kuruluş Osman’, atv ekranlarında çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam edecek.