'Kuruluş Osman'a ödül yağmuru!

Uluslar arası Venedik TV Ödülleri’nde En İyi Dizi seçilerek Altın Heykel kazanan ve büyük sükse yapan ‘Kuruluş Osman’, Altın Palmiye Ödülleri’nde ise ‘Yılın TV Dizisi: Kuruluş Osman’ ve ‘Yılın Yapımcısı: Mehmet Bozdağ’ ödüllerinin sahibi olmuştu.Radyo ve Televizyon Gazeteciler Derneği tarafından verilen Medya Oscarları’nda ‘Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu’ ödülü Burak Özçivit’e giderken, ‘Kuruluş Osman’ son olarak da İstanbul Üniversitesi Proje Kulübü tarafından ödüle değer bulundu.Bu yıl altıncısı düzenlenen, İstanbul Üniversitesi öğrencileri tarafından iki aşamalı olarak kullanılan toplam 135 bin oy sonucunda dağıtılan ‘Altın 61 Ödülleri’nde ‘Yılın En İyi Erkek TV Yıldızı’ kategorisinde ödülün sahibi Burak Özçivit olurken, ‘Yılın En İyi Senaristi’ kategorisinde ise ödül başarılı yapımcı ve senarist Mehmet Bozdağ’a verildi.Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ’a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay’ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit’in üstlendiği ‘Kuruluş Osman’, her çarşamba atv’de...