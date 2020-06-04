'Kuruluş Osman'a özel 'Osman Bey' marşı!

Osman Bey ve Bala Hatun’un düğünü için Kayı obasında kurulan toy sahnesine Ozan rolüyle konuk olan Arslanbek Sultanbekov, ‘Osman Bey’ marşını ilk kez seslendirdi. Sultanbekov’un ‘Osman Bey’ marşı sosyal medyada büyük beğeniyle karşılandı.Arslanbek Sultanbekov’un özgün yorumuyla beğeni toplayan ‘Osman Bey’ çalışması, Apple Music, Spotify, Fizy, Google Play Müzik başta olmak üzere 200’den fazla dijital mecrada müzikseverlerin beğenisine sunuldu.Bozdağ Film Yapım bünyesindeki Bozdağ Müzik Evi, Arslanbek Sultanbekov’a 12 parçadan oluşan bir albüm hazırlıyor. Albümde yer alan parçalardan ‘Yalan Dünya’ ve ‘Fetih Marşı’ şarkıları ve klipleri müzikseverlerden büyük ilgi görmüştü.Mehmet Bozdağ tarafından kurulan Bozdağ Film, Türk dizi ve film sektörüne birçok uluslar arası yapımlar kazandırdıktan sonra şimdi de bünyesinde kurduğu Bozdağ Müzik Evi ile kültür dünyamıza hizmet ediyor. Türkiye ve Türk dünyasının önemli yorumcuları ve eserlerini uluslar arası platforma taşımayı amaçlayan Bozdağ Müzik Evi, bu çalışmasının ilk adımını modern Türk etnik müziğinin kurucusu ve çağımızın Dede Korkut’u olarak nitelendirilen Arslanbek Sultanbekov’a yaptığı albüm ile atıyor.