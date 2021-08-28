Burak Özçivit'in başrollerinde yer aldığı 'Kuruluş Osman'ın yeni sezon çalışmaları başladı. atv'de erkana gelen dizi yine çarşamba akşamları yayınlanacak.Burak Özçivit’in başrolünü oynadığı dizi 3. sezonunda da yine seyirciyi ekrana kilitleyecek. Yakında sete çıkması beklenen Kuruluş Osman'a üç yeni isim daha katıldı. Rekortmen dizinin kadrosuna Şeyma Korkmaz, Rüzgar Aksoy ve Serhat Kılıç dahil oldu.