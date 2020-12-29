'Kuruluş Osman'a yeni transferler!

Kuruluş Osman’ın kadrosuna dahil olan ünlü oyuncu Mert Turak merakla beklenen sürpriz karakteriyle seyirci seyirci karşısına çıkmaya hazırlanırken; diziye katılacak iki yeni oyuncu da duyuruldu.İKİ YENİ OYUNCU DUYURULDU40’ıncı bölümde; ünlü isimler Tekin Temel ve Yağızkan Dikmen de ilk kez ‘Kuruluş Osman’ seyircisinin karşısına çıkacak. Tekin Temel ve Yağızkan Dikmen’in karakterleri şimdiden ‘Kuruluş Osman’ seyircisinin merak konusu oldu.Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ’a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay’ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit’in üstlendiği ‘Kuruluş Osman’, ATV ekranlarında çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam edecek.