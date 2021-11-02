'Kuruluş Osman'da cenk vakti!

Osman Bey’e karşı tek şanslarının güçlerini birleştirmek olduğunu gören tekfurlar Nikola, Kosses ve Rogatus artık aynı masada dost olarak oturmaktadır. Osman Bey’i toplantılarına davet eden tekfurları büyük bir sürpriz beklemektedir.İstihbarat toplamak üzere Harmankaya Kalesi’ne gidip Mari Kosses’le buluşan Malhun Hatun, Şam’dan bölgeye gelecek büyük bir kervanın haberini alır. Osman Bey bu istihbaratı avantajına çevirip tekfurlara darbe indirmek için zekice bir plan kurar. Malhun Hatun, savaşa dahil olmak istediğini Osman Bey’e söyler. Papaz Gregor’un Hıristiyan halka buluşmasından rahatsız olan tekfurlar, Osman Bey’in bölgedeki etkisini artırmak için yaptığı hamlelerin önüne geçebilmek için yeni kararlar alır.Osman Bey, bölgenin kaderini etkileyecek baskın için nasıl bir strateji kuracak? Tekfurlar kervanlarını Osman Bey’den korumak için ne yapacak? Turgut Alp kervan baskınında nasıl bir rol alacak? Papaz Gregor’un Hıristiyan halkla buluşması Osman Bey’in bölgedeki nüfuzunu nasıl etkileyecek? Malhun Hatun’un cenk meydanına dönüşü neleri değiştirecek? Tekfur Rogatus, en güvendiği komutanının ölümüne nasıl yanıt verecek?Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ’a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz’ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit’in üstlendiği ‘Kuruluş Osman’, atv ekranında çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam edecek.